Агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ, засудили до 8 років: що про нього відомо

10 вересня 2021 , 18:45
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Джерело:

СБУ

Агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані на Житомирщині. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.

Відповідний вирок ухвалив Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області. Російського агента затримали у квітні 2021 року.

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Засуджений визнав, що таки співпрацював з ФСБ. Також він підтвердив, що Росія проводить розвідувально-підривну діяльність проти України.

Що відомо про агента ФСБ на Житомирщині

  • Чоловіку – 22 роки, він – житель Житомирської області.
  • Для ФСБ він збирав дані про військові частини регіону.
  • Агент проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, підготував детальні схеми територій військових частин.
  • Він зазначав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Агент збирав дані про керівний склад ССО

Агент від своїх кураторів отримав і спеціальне завдання – встановити персональну інформацію про керівний та особовий склад підрозділу ССО. Мовилось про місця їх проживання, спосіб життя, автотранспорт та навіть маршрути пересування.

Чоловік визнав свою провину / Фото СБУ

У ВРУ пропонують визнати ФСБ терористичною організацією

Зазначимо, що нещодавно у Верховній Раді запропонували визнати ФСБ та ГРУ Росії терористичними організаціями. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті парламенту. Якщо цю ініціативу підтримають нардепи, то звернення направлять ООН.

Автор: Ірина Пундор