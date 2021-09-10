Агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ, засудили до 8 років: що про нього відомо
Джерело:СБУ
Агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані на Житомирщині. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.
Відповідний вирок ухвалив Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області. Російського агента затримали у квітні 2021 року.
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Засуджений визнав, що таки співпрацював з ФСБ. Також він підтвердив, що Росія проводить розвідувально-підривну діяльність проти України.
Що відомо про агента ФСБ на Житомирщині
- Чоловіку – 22 роки, він – житель Житомирської області.
- Для ФСБ він збирав дані про військові частини регіону.
- Агент проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, підготував детальні схеми територій військових частин.
- Він зазначав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.
Агент збирав дані про керівний склад ССО
Агент від своїх кураторів отримав і спеціальне завдання – встановити персональну інформацію про керівний та особовий склад підрозділу ССО. Мовилось про місця їх проживання, спосіб життя, автотранспорт та навіть маршрути пересування.
У ВРУ пропонують визнати ФСБ терористичною організацією
Зазначимо, що нещодавно у Верховній Раді запропонували визнати ФСБ та ГРУ Росії терористичними організаціями. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті парламенту. Якщо цю ініціативу підтримають нардепи, то звернення направлять ООН.