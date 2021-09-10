Агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ, засудили до 8 років: що про нього відомо

Агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані на Житомирщині. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.

Відповідний вирок ухвалив Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області. Російського агента затримали у квітні 2021 року.

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Засуджений визнав, що таки співпрацював з ФСБ. Також він підтвердив, що Росія проводить розвідувально-підривну діяльність проти України.

Що відомо про агента ФСБ на Житомирщині

Чоловіку – 22 роки, він – житель Житомирської області.

Для ФСБ він збирав дані про військові частини регіону.

Агент проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, підготував детальні схеми територій військових частин.

Він зазначав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Агент збирав дані про керівний склад ССО

Агент від своїх кураторів отримав і спеціальне завдання – встановити персональну інформацію про керівний та особовий склад підрозділу ССО. Мовилось про місця їх проживання, спосіб життя, автотранспорт та навіть маршрути пересування.

Чоловік визнав свою провину / Фото СБУ

У ВРУ пропонують визнати ФСБ терористичною організацією

Зазначимо, що нещодавно у Верховній Раді запропонували визнати ФСБ та ГРУ Росії терористичними організаціями. Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті парламенту. Якщо цю ініціативу підтримають нардепи, то звернення направлять ООН.