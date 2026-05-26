Агенти "Атеш" засліпили систему ППО Новоросійська перед ударом по нафтовому сховищу
Партизани "Атеш" провели серію диверсій на об'єктах зв’язку та енергетики в районі Новоросійська. Агентам вдалося "засліпити" систему ППО напередодні удару по найбільшому нафтовому сховищу Кавказу.
Про це повідомили представники руху "Атеш".
Яку диверсію провели агенти "Атеш"?
Агенти провели свої диверсії напередодні удару українських сил по нафтобазі "Грушева балка" в ніч на 23 травня.
Довідка. "Грушева балка" є найбільшим нафтосховищем на Кавказі потужністю 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів. Об'єкт використовується для зберігання, розподілу та перевалки пального для військової техніки, флоту й логістики російської армії на півдні.
Зокрема, партизанам вдалося вивести з ладу кілька веж зв'язку, які забезпечували координацію між підрозділами ППО в районі, а також пошкодити трансформаторну підстанцію, що живила частину військових і комунікаційних об'єктів.
Через перебої з електропостачанням стаціонарні радари втратили стабільну роботу.
Розвідка по БпЛА на ближніх підступах до Новоросійська виявилася фактично засліплена – підрозділи ППО втратили можливість своєчасно реагувати на цілі, що низько летять,
– йдеться в повідомленні.
Як агенти "Атеш" здійснювали диверсію: дивіться відео
До слова, нещодавно партизани також порушили роботу кількох веж зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.
На цих об'єктах розміщувалися модулі РЕБ, які забезпечували контроль цілей, що низько летять, передачу даних і координацію між підрозділами системи ППО. За словами партизанів, після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження.