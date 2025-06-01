Агенти ГУР знеструмили об'єкти російського ВПК та ЗС Росії в Кенігсберзі

Агенти ГУР здійснили атаку на промислову електропідстанцію в російському Кенігсберзі. Внаслідок операції було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського ВПК та ЗС Росії, розташованих у районі атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

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У ГУР розкрили подробиці операції

Агенти ГУР здійснили операцію 14 червня близько 4 ранку. Наразі збитки для Росії внаслідок диверсії становлять майже 5 мільйонів доларів США.

Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал об'єкта. Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила об'єкт та призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік.

Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути й знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування,

– наголосив співрозмовник у ГУР.

Агенти ГУР здійснили диверсію в Кенігсберзі: дивіться відео

До слова, нещодавно кіберфахівці ГУР також провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби. Це дозволило на деякий час паралізувати внутрішній документообіг.