Коригували удари по Краматорську та Лиману: СБУ затримала двох російських агентів

СБУ затримала двох агентів Кремля, які коригували російські удари по Донеччині. Шпигуни діяли в Краматорську та Лимані, передаючи окупантам координати цілей.

Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ затримала агентів Кремля?

За даними СБУ, росіяни планували використати інформацію агентів для ударів по командних пунктах, логістичних базах та інших об'єктах Сил оборони на сході України.

У Краматорську правоохоронці затримали водія комунальної автовишки, якого, за версією слідства, окупанти дистанційно завербували через його проросійські погляди.

Він збирав координати позицій українських військових на околицях міста та передавав їх російській стороні для наведення ракетних і дронових ударів.

Зібрану інформацію агент зберігав на смартфоні, щоб згодом передати її своєму куратору з Росії. Для конспірації він регулярно видаляв листування та використовував спеціальний "пароль-привітання" під час виходу на зв'язок.

Втім, це не допомогло уникнути викриття. СБУ задокументували його діяльність і затримали під час збору інформації поблизу одного з військових об'єктів.

Ще одного ворожого агента викрили в Лимані. За даними СБУ, колишнього працівника "Укрзалізниці" росіяни завербували через знайомого – так званого "депутата" з тимчасово окупованої частини Донеччини.

За його вказівками чоловік збирав дані про позиції Сил оборони та фортифікаційні споруди. Після кожного обходу він позначав виявлені об'єкти на карті та передавав інформацію посереднику, який контактував із російськими спецслужбами.

Затримали фігуранта у Слов'янську, куди його евакуювали українські військові з прифронтового Лимана.

Під час обшуків слідчі вилучили в агентів телефони з усіма доказами співпраці з росіянами. Обом шпигунам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?

Служба безпеки України на Донеччині затримала таксиста, який співпрацював з російською воєнною розвідкою. Агент коригував удари по Краматорську та прилеглих територіях.

Під виглядом робочих поїздок ворожий агент об'їжджав прифронтові райони та позначав на гугл-картах місця базування й маршрути пересування українських військових.

Правоохоронці викрили на Полтавщині студентку, яка, за даними слідства, збирала розвіддані для російської ФСБ.

Під час пересування містом вона придивлялася до об'єктів енергетичної інфраструктури та позицій української ППО, а зібрану інформацію передавала куратору.