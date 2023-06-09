СБУ не дає мережам ворога ефективно працювати, – експерт про щоденні суди над агентами Росії

Українські суди щоденно виносять вироки російським агентам. Це результат роботи СБУ, який суттєво впливає на можливості агентурної мережі ворога.

Про це пише політолог Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що справи проти зрадників мають добру юридичну базу.

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"Практично всі доходять до суду, а російські агенти отримують реальні строки. Ще один важливий аспект: створюється потужний обмінний фонд. Після того, як зі зрадників витягають всю важливу інформацію, деяких з них міняють, рятуючи з полону наших героїв", – акцентує Черненко.

Дії нашої спецслужби суттєво заважають росіянам працювати на тимчасово окупованих територіях. Все більше людей там розуміє, що покарання неминуче і намагаються уникнути співпраці,

– вважає політолог.

Також експерт відмічає превентивну роботу СБУ по затриманню агітаторів "русского міра".

Саме з подібних персонажів росіяни формували свою сітку інформаторів та навідників. Спецслужби Росії відслідковували їх активність у соцмережах і публічному полі та починали з ними співпрацювати. Зараз ми діємо на випередження: всі подібні сигнали відпрацьовуються, а їх фігуранти опиняються на лаві підсудних,

– пише Черненко.

Нагадаємо, на цьому тижні Служба Безпеки викрила групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами ухвалення рішень" та агентурну мережу Росії на Яворівському полігоні.