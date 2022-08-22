СБУ викрила агентів російського ГРУ, які коригувала ракетні удари по Запоріжжю

На Півдні діяла агентурна група російського ГРУ, яка коригувала ворожі авіаудари. Одного з учасників вже затримала СБУ.

Організатором злочинної групи є жінка з тимчасово окупованого Мелітополя. Її завербувала російська спецслужба для проведення підривної діяльності.

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Жінка залучила свого родича

За даними слідства, на окупантів працює не тільки сама зловмисниця. Її чоловік входить до складу російських військ і воює проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

А свого свекра жінка залучила до власного злочинного угруповання. Він мав спостерігати за переміщенням українських військ і фотографувати об'єкти.

Згодом цю інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по Запоріжжю. За це жінці обіцяли "керівну посаду" в окупаційній "адміністрації", а її чоловіка – перевести з передової у тил.

СБУ затримала учасника

Співробітники СБУ затримали свекра якраз тоді, коли він намагався передати дані росіянам. Йому повідомили про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.

Головній зрадниці повідомили про підозру заочно за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Її зараз розшукують.

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