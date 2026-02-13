Захотіли швидких грошей: СБУ затримала 2 агентів ФСБ, які готували удар по Київщині

СБУ затримала на Київщині двох російських агентів, які готували координати для обстрілів. Правоохоронці вже вжили заходів, щоб убезпечити відзняті локації.

Двоє чоловіків шукали гроші на наркотики й почали співпрацювати з ворогом. Про це повідомила СБУ.

Як чоловіки співпрацювали з ворогом?

Двоє місцевих наркозалежних, об’їжджаючи Київську область, знімали на телефон режимні об’єкти.

Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші "на дозу" у профільних групах телеграм-каналів,

– заявили в СБУ.

Коригувальники також проходили повз свої "цілі" та фотографували їх. Усю зібрану інформацію агенти надсилали ворогу через соцмережі.

Докази співпраці чоловіків з ФСБ / фото СБУ

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили їхні телефони з усіма доказами. Слідчі повідомили чоловікам про підозру в державній зраді. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі.

