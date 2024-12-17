"Полювали" за F-16: в Україні викрили найбільшу мережу агентів Кремля

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу осіб, які збирали інформацію про військові літаки F-16 і передавали її до Росії. Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ. За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів.

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Як працювала ворожа агентура

Військова контррозвідка СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Зловмисники спостерігали за Силами оборони одразу у 5 регіонах України. В результаті спецоперації вдалося викрити 12 російських агентів та їх інформаторів.

Частина з них – дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою,

– зазначили правоохоронці.

В СБУ додали, що зловмисники діяли окермо та "замикалися на керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині". Для конспірації він користувався підробленими документами, наприклад фейковим "посвідченням волонтера" та "активіста-антикорупціонера".

Правоохоронці затримали агентів ГРУ / Фото Офісу генпрокурора

Яким було завдання агентів ГРУ

До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16,

– йдеться у повідомленні.

Також ворожа агентура отримала окреме завдання, в якому їм потрібно було встановити адреси компаній, які були залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Щоб отримати розвіддані, учасники групи використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували в прифронтових регіонах.

Якщо їм вдавалося отримати попередню інформацію, агенти виходили на місце для подальшої розвідки біля потенційних цілей.

Спочатку вони доповідали своєму керівнику, а потім він передавав зібрану інформацію російським кураторам.

Військова контррозвідка СБУ завчасно виявила агентурну мережу, затримала її організатора та повідомила про підозру основним спільникам. Наразі вирішується питання про оголошення підозри іншим членам цієї групи.

Під час обшуків у зловмисників були вилучені мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Затриманим пред’явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: