Список ворогів, що створюють загрозу безпеці України: яку ініціативу запустила агенція Molfar

OSINT- агенція Molfar вдалося ідентифікували 95 російських військових, причетних до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. Аналітики завдяки інформації з відкритих джерел створили список зрадників України.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда Molfar займається в тому числі розслідуванням воєнних злочинів, спростовує пропаганду, ідентифікує воєнних злочинців та зрадників України. Керівниця PR OSINT-агенції Molfar Дар'я Вербицька розповіла 24 Каналу, що агенція залучає до співпраці волонтерів, зауваживши, що для них передбачено безоплатне навчання.

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Охочі можуть доєднатися до команди Molfar

Вербицька розповіла, що є потреба у волонтерах, які допомагатимуть в пошуку даних щодо зрадників та ворогів України.

"Частина з таких – люди, яких хотілося б притягнути до відповідальності саме в межах правового поля. Це у випадках розкрадання майна, здійснення фінансових операцій, які завдали шкоди Україні. Також є пропагандисти, співаки, лідери думок, які розповсюджують маніпуляції щодо України. Стосовно таких ми проводимо піар-кампанії, які шкодять їхній репутації", – пояснила Вербицька.

Ознайомитися детально з діяльністю агенції та стати волонтером, доєднавшись до команди Molfar, можна через її сторінки в соцмережах.