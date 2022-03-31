Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими працівниками у Маріуполі
31 березня 2022 , 03:55Читать новость на русском
Джерело:СNN
Агентство ООН у справах біженців не може зв'язатися з деякими працівниками, які перебувають у заблокованому Маріуполі. На сполох забив Філіппо Гранді – верховний комісар ООН у справах біженців.
Гранді розповів, що декому з його колег вдалося вибратися. Водночас доля інших – невідома.
Важливо У Маріуполі збирають історії очевидців для фіксації воєнних злочинів та створення меморіалу
Деяким вдалося вибратися. Деякі з них всередині, і ми не можемо з ними спілкуватися наразі. Це – мої колеги,
– заявив Гранді.
Він наголосив на необхідності "твердих зобов'язань", що бойові дії зупинять задля створення коридорів евакуації.Зауважте! Маріуполь – гаряча точка. Російські нелюди чинять у місті справжні звірства. Окупанти вже зруйнували 90% житлових будинків. У місті заблокованими залишаються понад 100 тисяч людей.
До теми – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео