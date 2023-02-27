СБУ знешкодила агентуру ФСБ: серед затриманих – адміністратор каналу "Типова Одеса"

На жаль, й через рік повномасштабної війни, у якій "велика та могутня" показала ледь не всі звірства, на які спроможна, в Україні ще залишаються люди, що йдуть на співпрацю з нею. Таких зрадників України правоохоронці нещодавно виявили в Одесі.

Завдяки ефективній роботі СБУ вдалося знешкодити розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у прифронтових районах півдня України, та затримати її організатора. Зауважимо, що ним виявився помічник підсанкційного депутата з Криму Костянтина Мальчікова.

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Що відомо про діяльність злочинців

Одним зі зрадників України, який пішов на співпрацю з країною-терористкою, виявився місцевий житель. Він періодично відвідував Крим, де володіє базою відпочинку. Саме під час чергової такої поїздки ще до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

Після початку ж повномасштабної війни основним завданням від російського керівництва була розвідувальна робота. Згодом одесит створив анонімний телеграм-чат, до якого залучив своїх "однодумців". Вони інформували "адміністратора" про помічену українську військову техніку. Зокрема, зловмисники:

розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу на Одещині,

розвідували розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони,

коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, зокрема, енергетичній.

Отримані відомості організатор агентурної групи передавав своєму куратору через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів. Зокрема, під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором.



Докази діяльності зрадників України / Фото СБУ



Зловмисники коригували свою роботу у месенджері / Фото СБУ

Ще один учасник агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівським блогером Олександром Сініциним. Він ще з початку війни, з 2014 року, переховується від правосуддя у Рязані, що в Росії. Ба більше, тепер він має й громадянство країни-терористки.

СБУ встановила, що чоловік був раніше позаштатним кореспондентом центральних телеканалів країни-окупантки, серед яких "Russia today" та медіагрупа "Росбізнесконсалтинг". Там він поширював фейки щодо ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму. Уже після втечі з України він створив пропагандистський телеграм-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати деструктивний контент.

Цікаво, що ворожий блогер був на прямому зв’язку з одеситом. Від нього він отримував матеріали про події на півдні України та робив з них провокаційні публікації.



Блогер поширював деструктивний контент / Фото СБУ



Діяльність проросійського блогера Олександра Сініцина / Фото СБУ

Що загрожує зрадникам України

За підривну діяльність на користь Росії злочинцям загрожує покарання аж до позбавлення волі.

Так, одеситу слідчі СБУ уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Покарання за її порушення передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, з конфіскацію майна. Наразі зраднику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Щодо блогера та проросійського пропагандиста, то йому наразі готується повідомлення про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". За її порушення передбачається, зокрема:

обмеження волі на строк до 5 років,

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років,

з конфіскацією майна або без такої.

Однак правоохоронці на цьому не зупиняються. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників ворожої агентури.

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