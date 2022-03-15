Агресивні плани Росії не зникли, тому санкцій недостатньо, – Зеленський

Росія продовжує погрожувати усьому світу, це свідчить, що її агресивні плани не змінились, тому потрібно вживати більше засобів проти цієї країни-агресора.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 15 березня виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, передає 24 канал.

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Російські державні пропагандисти говорять, що війна проти України – це тільки початок, говорять про це й офіційно і люди з Кремля.Кажуть, що далі будуть й інші моменти, залякують людей на своїх засобах масової інформації, що будуть й інші країни Європи,

– заявив президент.

За його словами пропагандисти Кремля прямо зараз погрожують тим країнам, які присутні на зустрічі. І роблять це, коли вже введені санкції, коли світ солідарно засудив цю війну.

"Отже, ухвалених санкцій недостатньо, бо агресивні плани ще не розвалились і можна зрозуміти чому. Світ мовчить, коли Росія захопила дві українські атомні станції. А одну з них – найбільшу в Європі – вони обстріляли та створили небезпеку на іншій. Ми вважаємо, що на такі дії не було жодної відповіді", – додав Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав: дивіться відео