Агресія Путіна відрізала його народ від світу і відкинула Росію в 19 століття, – Байден

Всього кілька днів тому ви були країною 21 століття, а сьогодні агресія Володимира Путіна відрізала російський народ від іншого світу.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві, передає 24 канал.

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За його словами, свою агресією Путін повернув Росію в 19 століття.

На думку Джо Байдена, вбивство дітей і бомбардування міст – це не вчинки великої держави.

Окрім того, Байден вважає, що Володимир Путін не повинен залишитись при владі. “Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не встоїть перед силою народу”, - наголосив президент США.

До слова, під час свого звернення у Варшаві 26 березня президент США Джозеф Байден зауважив, що нині Росія намагається задушити демократію. Путін старається зробити це не лише в Росії, а й в інших країнах.

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