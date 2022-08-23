Як росіянам вдалося збудувати свою "цивілізацію" і що її знищить

Колись у нас дуже любили кепкувати з росіян, що вони – фіно-угри, а не слов'яни. Ця ідея має під собою основу, але сама по собі нічого не пояснює.

В "родині" не без виродка

Серед фіно-угрів є прекрасні народи, які не можуть викликати жодних емоцій, окрім захоплення. Це ті ж фіни або естонці – народ, що найбільше допомагає українцям, якщо брати баланс кількості населення та військової підтримки.

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Фіно-угорські народи можуть займати своє місце серед інших народів Європи. Проблема кацапів не у тому, що серед них є носії фіно-угорської крові. Проблема у тому, що їхня "цивілізація" – цивілізація г*мна.

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Вони перетворюють на г*мно усе, до чого торкаються. Слов'ян, фіно-угрів, тюрків, українців... Бо етнічно українські "кубаноїди" у цій війні показують себе не меншим г*мном, аніж інші кацапи…

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Не у походженні проблема. Проблема в антилюдській, імперській кацапській ідентичності, яка має бути знищена. Заради людства.

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