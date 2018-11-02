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      Агресія Росії в Україні: Меркель і Моравецький зробили спільну заяву

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      Меркель і Моравецький закликали РФ припинити агресію в Україні
      Меркель і Моравецький закликали РФ припинити агресію в Україні / Фото з відкритих джерел

      Польща та Німеччина мають схоже бачення ситуації в Україні і закликають Російську Федерацію припинити свою агресію в світі та порушувати принципи міжнародного права в Україні.

      Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Варшаві, передає "Укрінформ".

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      Маємо однакову позицію щодо незаконної анексії Криму Росією та дестабілізації ситуації в Україні. Разом закликаємо Росію до виконання міжнародних норм і домовленостей, зокрема поважати кордони суверенної держави, демократичні процеси та верховенство права. Для нас важлива стабільність в регіоні,
      – заявив Моравецький.

      Польський прем'єр підкреслив, що в Україні необхідно зберегти стабільну ситуацію.

      Він також зазначив, що "Північний потік-2" може перекрити транзит російського газу через Україну, що є гарантією "відносного" миру в Україні. Окрім того, будівництво газопроводу може підірвати енергетичну безпеку східної Європи.

      ""Північний потік-2" може послабити позиції України і призвести до нестабільності, навіть в тих регіонах, де зараз спокійно. Підкреслюємо, що Україна є важливим партнером для обох наших країн і потрібно підтримати її у здійсненні реформ", – наголосив прем’єр-міністр Польщі.

      Своєю чергою, Меркель наголосила, що Україна має залишитися транзитною країною російського газу до Європи.

      "Ми говорили про енергетичну безпеку. Ми наголосили, що важлива деверсифікація газу. І для того Німеччина створює газовий термінал, для того щоб використовувати різні джерела. Водночас я наголосила, що Україна має залишитися важливим транзитером для всієї Європи, оскільки це також є елементом безпеки для України. І ми маємо це гарантувати", – заявила вона.

      Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Польщі Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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