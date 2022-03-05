Агресор продовжує блокувати Маріуполь, порушуючи домовленості, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати Маріуполь. При цьому ворог продовжує вести артобстріл по житлових об'єктах.

Артилерійський вогонь навмисне ведуть по об'єктах інфраструктури міста та житловим кварталам. Єдина мета – залякати населення.

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Росія просуває збройні підрозділи "зеленими коридорами"

В порушення вимог міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовленим “зеленим” коридорам для евакуації мирних мешканців,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що ситуація у Маріуполі та Волновасі – критична. Сторони домовились 5 березня про "зелений коридор" для місцевих жителів: вивезти автобусами мали 215 тисяч осіб. Проте російська сторона порушила домовленість і не зупинила бойові дії.

Жителям Маріуполя наказали повернутись у безпечні місця. Наразі тривають перемовини щодо ще одного коридору.

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