Кабмін компенсує аграріям 1,2 мільярди гривень

Уряд України розширив перелік підприємців аграрно-промислового комплексу, які зможуть отримати компенсацію за кредити.

Український уряд ряд підтримав постанову "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів". Ця постанова має забезпечити рівний доступ аграріїв до державних компенсацій за банківські кредити. В Уряді заявляють, що для цього буде виділено 1,2 мільярда гривень бюджетних коштів.

Це важливо! Більше, ніж за кордоном, – український фермер про зарплати робітників

Хто зможе отримати кошти з бюджету?

До прийняття урядової постанови доступ до програми мали лише суб’єкти, які займаються тваринництвом та використали кредитні кошти на цілі тваринництва або які мали чистий дохід від реалізації продукції за останній рік до 20 мільйонів гривень. Після того, як Уряд розширив перелік підприємств АПК, у програмі зможуть взяти участь представники всіх видів сільськогосподарської діяльності. Але діятиме обмеження – не більше 5 мільйонів гривень на суб’єкт.

Україна продаватиме пшеницю на експорт

Ще одну програмну заяву Денис Шмигаль зробив під час доповіді народним депутатам у Верховній Раді. Він сказав, що Україна має достатній запас пшениці, тому не треба обмежувати її експорт.

Якщо ми не виконаємо експорт у тих обсягах, в яких повинні за шестимісячних запасів, ми отримаємо зерно, яке нам доведеться викинути на сміття. Агрокомпанії і бюджет втратять валютну виручку, – уточнив прем'єр.

На думку Шмигаля, урожай зернових у 2020 році, незважаючи на весняну посуху, буде практично на рівні минулого року.

Зверніть увагу! Україна – серед аграрних лідерів світу: що йде на експорт найкраще