23 банка Украины поддержат аграриев: список
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с украинскими банками по реализации государственной программы поддержки аграриев.
Министерство обнародовало список 23-х украинских банков, которые примут участие в бюджетной программе КПКВК 1201150 "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей". Цель программы – "создать благоприятные условия в финансово-кредитном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей".
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В бюджете Украины на 2020 год заложено 4 миллиарда гривен на финансовую поддержку сельхозпроизводителей.
Список уполномоченных банков:
- Приватбанк
- Ощадбанк
- Укрэксимбанк
- Укргазбанк
- Альфа-Банк
- Райффайзен Банк Аваль
- ОТП-Банк
- ПУМБ
- Креди Агриколь Банк
- Кредобан
- Правэкс Банк
- Мегабанк
- Восточно-Украинский Банк "Грант"
- Радабанк
- МТБ Банк, Мотор-Банк
- "Глобус"
- "Южный"
- "Восток"
- "Львов"
- "Альянс"
- "Агропросперис"
- "Клиринговый дом"
Как выбирали банки?
Участие в программе примут только те банки, через которые происходит выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, заявляют в Минэкономики. Список таких банков был утвержден постановлением Кабмина от 26 сентября 2001 года.
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Что предусматривает программа поддержки аграриев?
Согласно программе, государство окажет финансовую поддержку развитию животноводства и переработке сельхозпродукции, а также фермерским хозяйствам. Кроме того, аграрии смогут получить частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства.
Какую еще помощь может оказать Кабмин?
По решению правительства, каждый украинский аграрий может получить компенсацию в случае потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Размер выплат – 4,5-5 тысяч гривен за гектар. Эта финансовая помощь будет разовой и безвозвратной. По мнению чиновников, таким образом, работники АПК смогут уплатить налоги и рассчитаться с владельцами паев.
Чтобы получить компенсацию, аграрии должны подтвердить свой статус, а также предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра про форс-мажорные погодные обстоятельства и актирование земель, которые делают комиссии на уровне местных администраций.