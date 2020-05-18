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23 банка Украины поддержат аграриев: список

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Аграрии получат финансирование
Аграрии получат финансирование / УНИАН

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с украинскими банками по реализации государственной программы поддержки аграриев.

Министерство обнародовало список 23-х украинских банков, которые примут участие в бюджетной программе КПКВК 1201150 "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей". Цель программы – "создать благоприятные условия в финансово-кредитном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

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В бюджете Украины на 2020 год заложено 4 миллиарда гривен на финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

Список уполномоченных банков:

  • Приватбанк
  • Ощадбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укргазбанк
  • Альфа-Банк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • ОТП-Банк
  • ПУМБ
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобан
  • Правэкс Банк
  • Мегабанк
  • Восточно-Украинский Банк "Грант"
  • Радабанк
  • МТБ Банк, Мотор-Банк
  • "Глобус"
  • "Южный"
  • "Восток"
  • "Львов"
  • "Альянс"
  • "Агропросперис"
  • "Клиринговый дом"

Как выбирали банки?

Участие в программе примут только те банки, через которые происходит выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, заявляют в Минэкономики. Список таких банков был утвержден постановлением Кабмина от 26 сентября 2001 года.

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Что предусматривает программа поддержки аграриев?

Согласно программе, государство окажет финансовую поддержку развитию животноводства и переработке сельхозпродукции, а также фермерским хозяйствам. Кроме того, аграрии смогут получить частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства.

Какую еще помощь может оказать Кабмин?

По решению правительства, каждый украинский аграрий может получить компенсацию в случае потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Размер выплат – 4,5-5 тысяч гривен за гектар. Эта финансовая помощь будет разовой и безвозвратной. По мнению чиновников, таким образом, работники АПК смогут уплатить налоги и рассчитаться с владельцами паев.

Чтобы получить компенсацию, аграрии должны подтвердить свой статус, а также предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра про форс-мажорные погодные обстоятельства и актирование земель, которые делают комиссии на уровне местных администраций.

Автор: Анатолий Яворский
Теги: Новости Украины Финансы Банки Министерство экономического развития и торговли Сельское хозяйство Агро Агро новости
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