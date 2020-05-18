23 банка Украины поддержат аграриев: список

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с украинскими банками по реализации государственной программы поддержки аграриев.

Министерство обнародовало список 23-х украинских банков, которые примут участие в бюджетной программе КПКВК 1201150 "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей". Цель программы – "создать благоприятные условия в финансово-кредитном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

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В бюджете Украины на 2020 год заложено 4 миллиарда гривен на финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

Список уполномоченных банков:

Приватбанк

Ощадбанк

Укрэксимбанк

Укргазбанк

Альфа-Банк

Райффайзен Банк Аваль

ОТП-Банк

ПУМБ

Креди Агриколь Банк

Кредобан

Правэкс Банк

Мегабанк

Восточно-Украинский Банк "Грант"

Радабанк

МТБ Банк, Мотор-Банк

"Глобус"

"Южный"

"Восток"

"Львов"

"Альянс"

"Агропросперис"

"Клиринговый дом"

Как выбирали банки?

Участие в программе примут только те банки, через которые происходит выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, заявляют в Минэкономики. Список таких банков был утвержден постановлением Кабмина от 26 сентября 2001 года.

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Что предусматривает программа поддержки аграриев?

Согласно программе, государство окажет финансовую поддержку развитию животноводства и переработке сельхозпродукции, а также фермерским хозяйствам. Кроме того, аграрии смогут получить частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства.

Какую еще помощь может оказать Кабмин?

По решению правительства, каждый украинский аграрий может получить компенсацию в случае потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Размер выплат – 4,5-5 тысяч гривен за гектар. Эта финансовая помощь будет разовой и безвозвратной. По мнению чиновников, таким образом, работники АПК смогут уплатить налоги и рассчитаться с владельцами паев.

Чтобы получить компенсацию, аграрии должны подтвердить свой статус, а также предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра про форс-мажорные погодные обстоятельства и актирование земель, которые делают комиссии на уровне местных администраций.