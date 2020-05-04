Депутаты пытаются через Конституционный суд отменить рынок земли

Конституционный суд Украины 4 мая получил представление относительно принятого законопроекта о рынке земли. Народные депутаты просят суд проверить закон на соответствие Конституции Украины.

Представление в суд направили 48 депутатов во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко. Об этом сообщает Конституционный суд.

Важно Рада таки приняла закон о рынке земли

Парламентарии убеждены, что принятый законопроект не соответствует нормам Конституции Украины. Вместе с тем в тексте представления указывается, что принятие законодательного акта состоялось с нарушениями Конституции.

Депутаты убеждают, что такого рода законопроект должен вносить изменения в главный закон Украины. Поэтому он должен был бы одобряться конституционным большинством в Раде – 300 + 1 голос.

Среди подписантов предложения является фракция "Батькивщина" не всем составом, члены депутатской группы "Доверие", такие как Виктор Бондарь и Антон Киссе, а также отдельные "слуги народа", в частности Александр Дубинский.

Что известно о законопроекте о рынке земли?О необходимости его одобрения говорили уже много лет. Он предусматривает, что собственники земельных паев смогут ими свободно распоряжаться, в частности, покупать или продавать.



Его окончательно одобрила Верховная Рада 9 созыва. К слову, упоминания о моратории на продажу земли в Конституции Украины не было. Поэтому законопроект не должен вносить в нее изменений.