Кабмин раздаст аграриям 1 миллиард гривен: кому и сколько достанется

Правительство Украины утвердило процедуру предоставления государственной поддержки для предпринимателей аграрно-промышленного комплекса.

На развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции будет выделен 1 миллиард гривен, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Сколько и куда?

110 миллионов гривен – на поддержку пчеловодства (в случае наличия 520 тысяч пчелосемей).

– на поддержку пчеловодства (в случае наличия 520 тысяч пчелосемей). 250 миллионов гривен – на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (это стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20000 пчеломаток и 50 эмбрионов).

– на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (это стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20000 пчеломаток и 50 эмбрионов). 267 миллионов гривен – на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (это стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году).

– на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (это стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году). 102,6 миллионов гривен – на погашение бюджетной кредиторской задолженности представителям отрасли животноводства.

– на погашение бюджетной кредиторской задолженности представителям отрасли животноводства. 106 миллионов гривен – на компенсацию стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов (это стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).

– на компенсацию стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов (это стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах). 266,9 миллионов гривен – на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна (30 объектов).

Сколько денег в целом получат аграрии?

В 2020 году Кабмин Украины планирует потратить на поддержку сельскохозяйственных предпринимателей 4 миллиарда бюджетных гривен. Главные направления: фермерство, животноводство, садоводство, компенсация стоимости техники и компенсация процентов по кредитам.

Будет ли компенсация за потерянный урожай?

Кабмин запланировал денежные выплаты аграриям за потерянный урожай. Если представитель АПК из-за неблагоприятных погодных условий потеряет посевы озимых или яровых зерновых культур, то сможет получить компенсацию в размере 4,5-5 тысяч гривен за гектар.

Подробнее читайте в материале "5 тысяч гривен за гектар: как Правительство планирует спасать аграриев".