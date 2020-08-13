Возле Ивано-Франковска местный фермер вплоть до поздней осени выращивает нетипичные для этого региона ягоды. Свой эксперимент начал еще 6 лет назад и с тех пор маленькое хозяйство переросло в большой бизнес. Созрели ли уже франковские арбузы и как клубника может созревать в сентябре – читайте далее.

Клубника в октябре

Фермер Богдан Лутчин на собственном примере доказал, что лакомиться собственноручно выращенными ягодами, в том числе и клубникой, можно даже в октябре. Он выращивает специальные сорта клубники, которые могут плодоносить не только в июне, но и до поздней осени.

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"Это сорта "нейтрального дня", которые растут не от погоды, а от того, сколько длится сам день", – пояснил Лутчин.



Клубника, которую вырастили на ферме Лутчина / Скриншот из видео

Клубничный бизнес Богдан Лутчин начинал 6 лет назад на открытых грядках. Впоследствии понял, что стоит переходить на теплицы, чтобы урожай не зависел от погоды. Много экспериментировал, поэтому теперь даже в дождливый сезон ягоды не повреждаются.

Внизу у нас капельный полив сделан специально. Он подведен, чтобы снизу в корень уходила влага. Сверху не попадает дождь, ведь именно все болезни у нас приходят с дождями. Сбоку проветривается, потому что это не теплица, а тоннели испанского типа,

– сказал Лутчин.

Работники фермы заверили, что работать в таких тоннелях значительно комфортнее, ведь там нет грязи. "Высоко стоит ягода, не надо наклоняться очень, и ягода вся чистенькая, не в грязи, не пачкается. Соответственно, она намного вкуснее, потому что когда нет дождя, она не впитывает в себя влагу", – рассказала работница Оксана Опирхал.



Богдан Лутчин / Скриншот из видео

Арбузы лучше, чем в Херсоне

Еще одни ягоды, которые созревают неподалеку от клубники на ферме Лутчина – арбузы. Он рассказал, что для арбузов очень важна солнечная погода. Именно от этого зависит и вес арбуза и его вкус.



Богдан Лутчин на грядке, где растут арбузы / Скриншот из видео

Лутчин рассказал, что и не надеялся на такой успех в выращивании арбузов. В этом году фермер даже хотел расширять площадь, но холодное начало лета внесло свои коррективы. Мужчина заверил, что климат Прикарпатья вполне подходит для выращивания арбузов.

Вкус у него другой немножко, чем у херсонского. Даже лучше, потому что у нас есть микро- и макроэлементы, которых там нет,

– заметил фермер.

Богдан Лутчин отметил, что планирует устроить на своей ферме праздник для взрослых и детей. Приглашает поклонников ягод воочию увидеть, как растут клубника и арбузы и попробовать лакомства прямо с грядки.



Как выбрать вкусный арбуз / инфографика 24 канала