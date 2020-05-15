Медведчук и компания хотят "добить" закон о рынке земли

Группа депутатов Верховной Рады отправила в Конституционный суд уже второе представление о неконституционности закона об обороте земли.

14 мая в Конституционный суд поступило представление 53 народных депутатов относительно соответствия к Конституции Украины закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020 года".

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Об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КС. Инициаторы ходатайства просят суд признать закон о рынке земли не соответствующим Конституции.

Кто хочет отменить закон о рынке земли?

Представление в Конституционный суд от 14 мая зарегистрировали депутаты Василий Нимченко и Наталья Королевская от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Да и вообще подписали представление, в основном, избранники от ОПЗЖ во главе с Виктором Медвечуком. В списке также – Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и другие.

Таким образом, Медведчук и компания хотят продолжить дело, которое начали Юлия Тимошенко со своей группой влияния.

Мнение: Что не так с законом о земле

Кто еще выступил против "земельного закона"?

4 мая Конституционный суд Украины получил аналогичное представление относительно принятого законопроекта о рынке земли. 48 народных депутатов просили суд проверить закон на соответствие Конституции Украины. Там во главе списка несогласных стоят Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Депутаты считают, что законопроект не соответствует нормам Конституции Украины.

Что предусматривает закон о рынке земли?

Ключевые тезисы:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Подробнее о земельном законе читайте здесь.



Кратко об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала