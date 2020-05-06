Почему суд может отменить закон о рынке земли, – объяснение эксперта

Конституционный Суд Украины начинает рассмотрение представления о признании неконституционным закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

4 мая КС получил представление относительно закона о рынке земли, который уже принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским. Представление в суд направили 48 народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко, сообщает Конституционный суд. Парламентарии заявляют о нарушении конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона о земле.

Это важно! Закон о рынке земли: уже вступил в силу один пункт

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в комментарии "Слово и дело" отметил, что суд может признать закон неконституционным в случае, если нарушена конституционно установленная процедура принятия законов.

Конституцией определено только одно требование к процедуре голосования – это личное присутствие. По большому счету, все моменты, связанные с нарушением регламента Верховной Рады, не должны приводить к тому, чтобы закон был признан неконституционным, – уточнил Москалюк.

Юрист отметил, что ранее была именно такая практика, но сейчас идут дискуссии, можно ли считать нарушение процедуры голосования, которая определена регламентом, нарушением Конституции.

Конституцийний суд в последнее время не придерживается какой-то однозначной позиции. То есть, если он определит, что нарушение регламента означает и нарушение конституционно определенной процедуры голосования, тогда закон может быть признан неконституционным, – отмечает эксперт.

Москалюк напомнил, что в Украине уже есть практика, когда законы признавались неконституционными по процедурным вопросам, в частности, так называемый "языковой закон".

"Возможно, КСУ будет определять, насколько нарушения процедуры повлияло на содержательную часть, на несоответствие текста закона требованиям Конституции. Однозначного ситуации нет", – подчеркнул юрист.

Обратите внимание! Международные инвесторы поддерживают закон Украины о землю и обещают аграриям $3 млрд

Сколько времени КС может рассматривать представление?

Москалюк отметил, что КСУ имеет месяц для рассмотрения неотложных вопросов и два месяца – на общие вопросы. При этом суд может годами рассматривать определенные дела (например, как это произошло с законом о люстрации). Но поскольку закон о рынке земли уже подписан президентом, он будет действующим, пока КСУ рассмотрит представление нардепов.

Что предусматривает закон о рынке земли?

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Подробнее читайте в статье 24 канала

Закон о земле 2020 в Украине: текст закона и что он означает



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала