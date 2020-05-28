Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую

Цена на картофель в магазинах и на рынках Украины существенно снизилась. Но потребители должны быть бдительными во время покупок.

Динамика цен на картофель в последние дни приятно радует украинцев. Буквально за неделю стоимость любимого овоща снизилась на 30-40%. В продажу поступило достаточно продукции как отечественного, так и зарубежного производителя, что "сбило" традиционный весенний ажиотаж на молодой картофель.

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Сейчас в разных городах Украины картофель стоит от 15 до 30 гривен (в зависимости от сорта и качества). Но дальше цена, по мнению аграрных экспертов, не будет падать, потому что, несмотря на некоторое ослабление карантина и открытие продуктовых рынков, украинские фермеры по-прежнему не могут активно сбывать продукцию. А супермаркеты и закупочные компании предлагают слишком низкую цену.

Как следствие, из-за проблем с реализацией некоторые аграрии начали оставлять молодую картошку в поле. Так убытки значительно меньше. О возможности подобного негативного развития событий специалисты предупреждали еще в середине мая. Потому что, кроме проблем со сбытом, есть определенное перепроизводство плодов. В этом году многие аграрии Украины значительно расширили площади именно под ранний картофель из-за высоких цен в предыдущие период сбыта (июнь-2019 – май 2020). Но заработать сейчас будет трудно.



Цена на картофель "упала" / Фото V24

Внимание к импорту

Между тем, во многих супермаркетах активно продается импортная картошка – из Египта, Франции, Бельгии, Голландии, Азербайджана... Она имеет хороший товарный вид и не намного более высокую цену, чем отечественная, а потому украинцы часто отдают ей предпочтение. Но эксперты предупреждают, что надо обращать внимание, какие именно плоды продаются.

В Украине впервые за 29 лет, а возможно даже с советских времен, на прилавках появился картофель не только из Бельгии и Голландии, но и из Франции, – объясняет исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова в комментарии Potatoclub. – У них остановились все заводы по производству картофеля фри. На территории этих государств размещены основные мощности по переработке в Европе – более 20 заводов, которые обеспечивали McDonald's по всей Евразии.

Чтобы картофель не залеживалась, французы экспортировали его в другие страны, в частности в Украину. Это качественный продукт, но технический – то есть пригоден только для приготовления фри. Поэтому потребители должны учитывать этот фактор.

Не продается – надо сохранить!

Нынешние проблемы с реализацией картофеля подтолкнули аграриев к мнению, что нужно строить новые овощехранилища.

Украинская ассоциация производителей картофеля обратилась в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой разработать механизм государственной помощи аграриям, чтобы частично компенсировать им строительство хранилищ для овощей.

Авторы обращения считают, что без сети доступных перерабатывающих и хранящих мощностей, фермеры в Украине постоянно будут в зоне высокого риска. Хранить большие объемы урожая они не могут. Большинство малых и средних фермеров (около 70-80%) обычно сразу продавали свой урожай на продовольственных рынках. Но после закрытия их на карантин предприниматели потеряли основной, а для многих единственный канал сбыта.

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