Украина в этом году стремительно увеличила импорт овощей. Даже в разгар сезона украинцы вынуждены покупать заграничные помидоры и огурцы.

В первые пять месяцев 2020 года Украина импортировала 10,3 тысяч тонн огурцов общей стоимостью 9,9 миллиона долларов. Это существенно больше, чем за аналогичный период 2019 года – на 47% в объеме и на 82% по стоимости. В прошлом году Украина завезла 7 тысяч огурцов (на 5,5 миллиона долларов).

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Похожая ситуация и с импортом помидоров. В этом году за январь-май Украина завезла 54,9 тысяч тонн этих овощей (на 51,8 миллиона долларов), что также значительно больше, чем за такой же период 2019 года – на 16% в объеме и на 68% по стоимости, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Основные страны-импортеры – Турция и Польша. А огурцы к нам прибывали еще и из Беларуси.

Почему Украина импортирует овощи?

Главный фактор: низкие урожаи, вызванные неблагоприятными погодными условиями во второй половине весны.

Прохлада и проливные дожди в апреле-мае задержали созревание овощей в теплицах, соответственно, предложение отечественной продукции на рынке было ограниченным, а цены оставались на высоком уровне. Этот факт стимулировал импортеров продолжить закупку овощей из Турции, Польши, Нидерландов и других стран, – пояснила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Негативная тенденция

Эксперты УПОА также отмечают, что доля импортных овощей на рынке Украины увеличивается уже несколько лет подряд – даже в разгар сезона.

В прошлом году – из-за неурожая томатов в Украине розничные сети, чтобы избежать дефицита, активно закупали продукцию из Турции. В этом сезоне подобные "перекосы" не только сохранились, но и усилились. Так, например, Украина впервые за свою историю импортировала огурец в июле, – отмечает исполнительный директор УПОА Семен Крамаренко.

В целом, тенденция увеличения объемов импорта помидоров и огурцов в Украине прослеживается уже в течение последних пяти лет. В то же время, экспорт этих же овощей снижается.

Грустные цифры:

в 2019 году Украина экспортировала 8,6 тысяч тонн помидоров – меньше всего за последние 5 лет

3,8 тысяч тонн огурцов – меньше всего за последние 3 года

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