Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход

Компания BASF предлагает украинским аграриям новый подход в продаже семян

Выращивание рапса в Украине стремительно набирает обороты. По данным Кабмина, количество площадей под эту культуру за последние годы увеличилось почти в 7 раз (от 157 тысяч га в 2000 году до 1,1 миллиона га – в 2020-м). Особое внимание украинские аграрии уделяют озимому рапсу, который называют "первые деньги". Потому что собранный урожай зачастую реализуется сразу, а полученные средства идут на сезонную закупку горючего, удобрений и средств защиты растений.

В то же время, озимый рапс – растение довольно прихотливое. Поэтому для его эффективного выращивания надо максимально придерживаться современных технологий. В частности, один из важнейших критериев – правильный выбор семян, которые, кроме высокой урожайности, должны иметь устойчивость к болезням и вредителям, а также высокую морозостойкость.

Чтобы удовлетворить потребности аграриев, семенные компании значительно увеличили количество предложений. Но широкий выбор не решает все вопросы – нужен комплексный подход.

Новая политика продажи семян

Один из пионеров такой стратегии на украинском рынке – компания BASF. В прошлом году она выдвинула аграриям комплексное предложение: покупать гибриды семян озимого рапса вместе с препаратом защиты Карамба. В этом году компания усовершенствовала свою политику продаж семян: с 1 мая 2020 года клиенты получили возможность выбирать уже между двумя препаратами – Карамба и Карамба Турбо, входящих в комплексное предложение вместе с гибридами семян.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому регулярно обновляем и совершенствуем наши предложения для рынка. Отныне аграрии могут выбирать между 8 традиционными пакетными предложениями и 2 – для технологии Clearfield. В состав каждого пакета войдут 2 посевные единицы с семенами и на выбор 5 литров Карамба или Карамба Турбо,

– комментирует Маттиас Хорш, директор по маркетингу в Украине, Молдове и странах Кавказа BASF.

Что дает аграриям комплексный подход?



Рапс требует особого внимания / Фото Getty Images

Ключевое преимущество комплексного подхода от BASF – возможность подобрать гибрид семян и сопутствующие защитные препараты, которые сделают рапс устойчивым к прогнозируемым стрессовым факторам, например, к сильным морозам, активности вредителей или чрезмерному росту.

Препараты Карамба и Карамба Турбо созданы именно для рапса. Их действующее вещество – метконазол, который кроме умеренной регуляции роста растений, еще и эффективно контролирует основные опасные болезни (фомоз, альтернариозом) и повышает зимостойкость. А мепикватхлорид, что входит в состав Карамба Турбо, мощно регулирует рост растения, предотвращая преждевременное и чрезмерный рост посевов рапса в высоту и влияет на значительное корнеобразование.

При применении Карамба Турбо подтверждена впечатляющая зимостойкость растений и их быстрое восстановление весенней вегетации. Препарат работает в широком диапазоне температур, начиная от 5°С, что упрощает его применение.

Использование комплексных пакетов BASF (гибриды семян плюс препараты Карамба и Карамба Турбо) дает возможность собирать богатые и стабильные урожаи высокого качества.

Пакетные предложения от компании BASF

"Универсальный" с гибридом семян ИНВ1024

"Мощный" с гибридом ИНВ1165

"Устойчивый" с гибридом Фенцер

"Оптимальный" с гибридом Панчер

"Совершенный" с гибридом Сейфер

"Стабильный" с гибридом ИНВ1030

"Поздний" с гибридом ИНВ1066

"Пластический" с гибридом ИНВ1120

Гибриды для производственной системы Clearfield

"КЛ поздний" с гибридом ИНВ1166 КЛ

"КЛ ранний" с гибридом Элмер КЛ