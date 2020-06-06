2020 рік може стати рекордним для виробництва зерна у світі. Вагомий вклад у це досягнення робить Україна.

Близько 2,7 мільярда тонн – такий світовий обсяг виробництва зерна очікується у 2020 році, повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Це на 70 мільйонів тонн більше (або на 2,6%) порівняно з показниками рекордного 2019 року.

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Основний обсяг прогнозованого приросту припаде на кукурудзу, заявляють експерти ФАО. У 2020-му цієї культури можуть зібрати на 64,5 мільйона тонн більше, ніж у 2019-му. Такий суттєвий плюс допоможе встановити ще один світовий рекорд – 1,2 мільярда тонн кукурудзи за рік!

Яка роль України?

Найбільший обсяг зернових зберуть для "світової копілки" США. Зокрема, там очікується і національний рекорд з виробництва кукурудзи. Так само, як і в Канаді та Україні (близькі до своїх рекордних показників Бразилія та Аргентина).

Роль України у світових рекордах дуже вагома, бо загалом цьогоріч у нас складна ситуація з виробництвом сільськогосподарської продукції – і зернових, зокрема. Країна протягом усього сезону потерпає від несприятливих погодних умов. Спочатку – малосніжна зима, потім – весняні заморозки, сильні посухи і рясні дощі. Як наслідок, по більшості аграрних позицій Україну чекає суттєвий мінус порівняно з минулими роками, а особливо з 2019-м, який був рекордним у багатьох секторах. Тих же зернових у 2020-му прогнозовано близько 65-68 мільйонів тонн – порівняйте з 75 мільйонами торік. Але несподівано у кукурудзі Україна встановить власний рекорд – очікується нині більше 39 мільйонів тонн, тоді як у 2019-му було 35,8 мільйонів.

Саме оцей приріст виробництва кукурудзи – незважаючи на погодні негаразди – і здивував та порадував експертів ФАО.

Україна йде вгору

Треба відзначити, що в Україні за останні десять років обсяги виробництва кукурудзи зросли майже в 4 (!) рази – з 10 мільйонів тонн до нинішніх майже 40 мільйонів.

Торік у рейтингу світових виробників кукурудзи Україна посіла 6 місце. Цікаво буде подивитися рейтинги-2020.

Окремо варто зауважити, що цьогоріч Україна повинна провадити гнучку експортну політику. Про це читайте у матеріалі 24 каналу "Якщо не продамо, доведеться викинути на сміття, – Шмигаль про зерно".