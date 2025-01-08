Зіпсовані напівфабрикати знищать

На території виробничого комплексу ТОВ "РОМЕРМ" триває робота щодо утилізації 300 тонн зіпсованої харчової продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на АРМА. Це важливий крок для забезпечення екологічної безпеки регіону та подальшого розвитку самого підприємства.

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Для комплексного вирішення питання утилізації небезпечної продукції АРМА взаємодіє з Держпродспоживслужбою. Цьому передувало звернення до Уряду та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Станом на сьогодні, за ініціативи керівництва Південно-східного МТУ АРМА, співробітники ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області провели позапланову перевірку.

Зіпсовану продукцію знищать / Фото АРМА

3 січня 2025 року керівництво АРМА спільно з арбітражним керуючим, керуючим санацією ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" та директором ТОВ "РОМЕРМ" виїхали для огляду продукції, що підлягає утилізації. За результатами позапланових заходів державного нагляду (контролю) ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області буде складений акт і винесений припис щодо усунення порушень.

Важливо! Крім того, працівники Південно-східного МТУ АРМА також звернуться до Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Дніпропетровської ОВА з метою ліквідації надзвичайної ситуації.