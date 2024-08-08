У чому причина низького попиту

Погіршення безпекової ситуації в Червоному морі перетворилася на логістичну кризу. Вона відрізала Єгипет від основних азіатських ринків і призвела до надлишку цитрусових у Європі та падіння цін.

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Багато виробників та експортерів, таких як Карім Аль-Шорбагі (Kareem Al-Shorbagy), сподівалися на вирішення кризи до кінця сезону, що збіглося б з відновленням попиту, викликаного літньою спекою, релігійними святами і навіть Олімпійськими іграми у Франції.

Ми маємо визнати, що сезон закінчується так само складно, і ми розчаровані. Кризова ситуація у Червоному морі зберігається, і ні попит, ні ціни не покращили становище,

– розповідає Аль-Шорбагі.

Олімпіада не збільшила попит на апельсини

Також експортер пояснив, що у холодильних сховищах Європи все ще надто багато апельсинів "Валенсія" єгипетського походження. Попит зазвичай збільшується, наприклад, на місяць Рамадан і під час великих світових подій, як-от Олімпійські ігри, але це не вплинуло на експорт.

Схоже, що вже надто пізно сподіватися на покращення єгипетської кампанії. Південна Африка зараз виходить на ринок зі свіжими цитрусовими. І навіть на постачання з ПАР вплине наявність єгипетських апельсинів удосталь у холодильних сховищах наприкінці року,

– резюмував експортер.

За словами фахівця, в результаті ящик апельсинів тепер коштує 10 євро – менше, ніж 14 євро у той же період минулого сезону, і покупців не так багато.