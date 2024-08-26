Яка вартість продуктів борщового набору в Польщі та Україні
У десяти містах Польщі третій рік поспіль проходить Фестиваль Борщу. В аналітичному центрі Gremi Personal порахували "Індекс Борщу". Цей індекс, який показує вартість інгредієнтів для приготування традиційного українського борщу.
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Крім того, індекс є своєрідним показником купівельної спроможності населення та загального рівня цін на основні продукти. У 2024 році Індекс Борщу в Україні та Польщі демонструє суттєві відмінності, що пов'язані з різними економічними умовами в обох країнах.
Станом на серпень 2024 року, вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 гривні. До цього індексу включаються такі інгредієнти, як:
- свинина (300 грамів),
- буряк (300 грамів),
- картопля (300 грамів),
- капуста (300 грамів),
- морква (200 грамів),
- цибуля (200 грамів),
- часник (50 грамів),
- томатна паста (70 грамів),
- сметана (200 грамів),
- зелень (40 грамів),
- приправа.
У Польщі аналогічний набір "борщових" продуктів для приготування борщу обійдеться майже удвічі дорожче – 306,9 гривні (29,02 злотих). Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда говорить, що індекс борщу є відображенням економічної ситуації в країні, і цей показник показує, наскільки доступними є основні продукти харчування для пересічного українця.
Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з більш дешевими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов'язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення,
– каже Анна Джоболда.
Вартість борщу в Україні та Польщі / Фото Gremi Personal
Зарплати в країнах теж відрізняються
В аналітичному центрі також звертають увагу на відмінності між мінімальними та середніми заробітними платами в Україні та Польщі.
Мінімальна зарплата у Польщі з липня 2024 року становить близько 738 доларів (це 4300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3 060 злотих після сплати податків. У той час в Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить 200 доларів (8000 гривень брутто, після оподаткування).
Щодо середньої заробітної плати, у Польщі вона складає приблизно 1450 доларів (після сплати податків це близько 6000 злотих) , у той час як в Україні вона становить близько 580 доларів (21 800 гривень).
За словами аналітиків, Індекс Борщу показує різницю у вартості життя між Україною та Польщею, але це не означає, що одна країна є однозначно дешевшою чи дорожчою для проживання. Для точного аналізу слід враховувати комплексний підхід, який включає усі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.