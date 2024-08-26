Яка вартість продуктів борщового набору в Польщі та Україні

У десяти містах Польщі третій рік поспіль проходить Фестиваль Борщу. В аналітичному центрі Gremi Personal порахували "Індекс Борщу". Цей індекс, який показує вартість інгредієнтів для приготування традиційного українського борщу.

Читайте також Дефіцит продуктів: чи можуть зникнути або подорожчати продукти через спекотний липень

Крім того, індекс є своєрідним показником купівельної спроможності населення та загального рівня цін на основні продукти. У 2024 році Індекс Борщу в Україні та Польщі демонструє суттєві відмінності, що пов'язані з різними економічними умовами в обох країнах.

Станом на серпень 2024 року, вартість продуктів для приготування борщу в Україні складає 169,7 гривні. До цього індексу включаються такі інгредієнти, як:

свинина (300 грамів),

буряк (300 грамів),

картопля (300 грамів),

капуста (300 грамів),

морква (200 грамів),

цибуля (200 грамів),

часник (50 грамів),

томатна паста (70 грамів),

сметана (200 грамів),

зелень (40 грамів),

приправа.

У Польщі аналогічний набір "борщових" продуктів для приготування борщу обійдеться майже удвічі дорожче – 306,9 гривні (29,02 злотих). Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда говорить, що індекс борщу є відображенням економічної ситуації в країні, і цей показник показує, наскільки доступними є основні продукти харчування для пересічного українця.

Ми бачимо, що попри розповсюджений міф, що у Польщі продукти дешевші, Україна все ж залишається країною з більш дешевими цінами на основні продукти харчування. Звісно, це пов'язано із відмінностями в рівні життя та середніх доходах населення,

– каже Анна Джоболда.

Вартість борщу в Україні та Польщі / Фото Gremi Personal

Зарплати в країнах теж відрізняються

В аналітичному центрі також звертають увагу на відмінності між мінімальними та середніми заробітними платами в Україні та Польщі.

Мінімальна зарплата у Польщі з липня 2024 року становить близько 738 доларів (це 4300 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 3 060 злотих після сплати податків​. У той час в Україні мінімальна заробітна плата з квітня 2024 року становить 200 доларів (8000 гривень брутто, після оподаткування​).

Щодо середньої заробітної плати, у Польщі вона складає приблизно 1450 доларів (після сплати податків це близько 6000 злотих)​ , у той час як в Україні вона становить близько 580 доларів (21 800 гривень).

За словами аналітиків, Індекс Борщу показує різницю у вартості життя між Україною та Польщею, але це не означає, що одна країна є однозначно дешевшою чи дорожчою для проживання. Для точного аналізу слід враховувати комплексний підхід, який включає усі ціни, доходи та витрати, щоб зрозуміти реальну картину добробуту населення в кожній країні.