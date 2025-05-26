Які наслідки всесвітнього буму на чай матча

Співвласниця Matchati Ольга Надбережна розповідає, що TikTok-тренди та вплив wellness-естетики зробили матча справжнім феноменом на ринку споживчих продуктів, передає 24 Канал із посиланням на NV. За лічені роки цей японський чай перетворився з нішевого продукту на символ здорового способу життя, водночас виробництво цього продукту не встигає за попитом.

Ринок матча стрімко зростає: за даними The Business Research Company, його обсяг досяг 3,48 мільярда доларів у 2023 році, та прогнозується зростання до 5,78 мільярда доларів до 2028 року із середньорічним темпом зростання (CAGR) 10,7%. Цей сплеск інтересу обумовлений поєднанням чинників: від соціальних мереж до зростаючої уваги до здорового способу життя.

Фермери не встигають задовольняти попит

Проте виробництво не встигає за попитом. Дані міністерства сільського господарства, лісового господарства та рибальства (MAFF) свідчать, що у 2023 році Японія виробила 4 176 тонн матча, що майже втричі більше, ніж у 2010-му. Однак понад половина цього обсягу експортується, а внутрішнє споживання в Японії знижується. Ключова причина – матча не є масовим товаром. Це ручна праця, обмежена кількість ферм і неспроможність швидко масштабуватись.

М'які, молоді листя тенча, які є основою матча, зривають лише в перші декілька днів весняного сезону збору врожаю. Вирощування під затіненням, складний процес обробки чайного листа та повільний помел на кам'яних жорнах – все це обмежує обсяги виробництва. Додайте до цього кліматичні зміни та старіння фермерів, і отримаєте надзвичайно вразливий ланцюг постачання.

Зверніть увагу! Японія вже запроваджує державні програми для підтримки вирощування tencha (сировини для матча), однак цього поки що недостатньо для врівноваження ринку.

Чому такий високий попит

По-перше, Японія переживає рекордний туристичний підйом після пандемії COVID-19. Мільйони туристів відкривають для себе матча вперше – часто через кав'ярні, традиційні церемонії або популярні японські десерти. І цей перший контакт перетворюється на довготривалу цікавість.

По-друге, гнучкість у подачі. Хоча матча має природно гіркий, трав'янистий смак, він чудово поєднується з підсолоджувачами – медом, сиропами, рослинним молоком. Саме тому цей чай так легко інтегрується в сучасні рецепти: від латте до морозива, десертів і навіть коктейлів.

Ще одна причина – естетика. Матча неймовірно фотогенічний: яскраво-зелений, контрастний, ефектний у подачі. Саме завдяки цьому він став зіркою ТikTok та невідʼємним атрибутом сторіз ранкової рутини модних інфлюенсерів.

І, звісно, здоров'я. Хоча обсяг кофеїну в матча менший, ніж у каві, він діє м'якше й довше. Крім того, зелений чай давно асоціюється з високим вмістом антиоксидантів.

Що відбувається на українському ринку

В Україні інтерес до матча стрімко зростає – як серед споживачів, так і серед кав'ярень, ресторанів і магазинів. Проте імпортери та HoReCa зараз стикаються із серйозними викликами.

Закупівельна ціна зросла на 25%, порівнюючи з минулим роком. Деякі церемоніальні сорти – аж на 75%. Відповідно, ціни в кав'ярнях зросли на 20 – 30%. Для деяких закладів це означає зниження маржі або тимчасове вилучення напою з меню.

Важливо! Ще один чинник – квоти. Через глобальний ажіотаж постачальники з Японії запровадили обмеження на обсяг замовлень. Це означає, що кожен імпортер отримує фіксований ліміт, навіть якщо готовий купувати більше. Такий розподіл дозволяє зберігати стабільність постачань, але додає напруги в логістиці й вимагає ретельнішого планування.