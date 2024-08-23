Що дасть ратифікація договору

Верховна Рада підтримала законопроєкт №0268 про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією. "За" проголосував 301 депутат.

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Пресслужба Верховної Ради повідомляє, що ратифікація договору дозволяє забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про партнерство з Великою Британією.

Угода закріплює рішення Великої Британії, ухвалене у лютому цього року, про скасовування ввізних мит та тарифних квот у торгівлі з Україною до 2029 року. Винятком стали українські м'ясо птиці та яйця, для яких скасування мит діятиме до 2026 року.

Важливо Угода між Україною та Британією двостороння, тобто британські підприємства також можуть скористатися безмитним режимом у торгівлі з Україною. У структурі імпорту товарів із Великої Британії в Україну переважають постачання транспорту, машин, різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції.