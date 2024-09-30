Скільки треба буде платити за економічне бронювання

Нардеп Олексій Мовчан в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів, що депутати готують умови для роботодавців, які будуть включені в законопроєкт про економічне бронювання. Основною метою цих умов є легалізація працівників, що ховаються від призову та працюють нелегально.

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Така ініціатива, на думку авторів, має призвести до активізації економіки та очікуваних надходжень до бюджету в 100 мільярдів гривень. Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватись певних умов, таких як:

Офіційне оформлення працівників;

Відсутність штрафів та порушень податкового законодавства, а також податкових боргів.

Важливо Народний депутат Олексій Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатись не тільки підприємства з критичної інфраструктури, але й інші компанії. Умови для індивідуальних підприємців будуть відрізнятися, але конкретні деталі поки не розкриті.

За словами Мовчана, захист від призову може отримати особа, яка має "білу" зарплату, що перевищує середній рівень по регіону. Наприклад, для мешканця Києва це повинно бути понад 21 тисячу гривень, а для жителя Полтавщини – понад 16 тисяч гривень. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.

Зверніть увагу! Нардеп також зазначив, що економічне бронювання може сприяти виявленню тих, хто ухиляється від призову. Хоча досі у Верховній Раді тривають дискусії щодо впровадження економічного бронювання, деякі депутати вже обговорювали потенційні витрати, пов'язані з його оформленням.