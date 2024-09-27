Що відбувається з експортом ріпаку

Ця кількість на 27% перевищує показник за аналогічний період минулого сезону і зумовлено високим попитом європейських імпортерів через недобір власного врожаю даної олійної культури у 2024 році. Про це повідомляє АПК-Інформ.

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За даними Єврокомісії, приріст імпорту ріпаку в ЄС за підсумками 2,5 місяця нового сезону становив до 40%. На українську олійну припало до 59% у загальному імпорті даної культури Євросоюзом проти 49% за цей же період у попередньому маркетинговому році.

Важливо Аналітики зазначають, що, крім збільшення закупівлі Євросоюзом українського ріпаку, запаси якого досить швидко вичерпуються через скорочення виробництва в цьому році, відбувається збільшення імпорту і австралійської каноли, на яку припала третина імпортованої олійної проти 24% сезоном раніше.

Однак у вересні темпи відвантаження ріпаку з України до країн Євросоюзу знизилися. Так, за 22 дні поточного місяця було відвантажено близько 414 тисяч тонн, що на 50% поступається показнику за аналогічний період серпня 2024 року та приблизно на 3% – показнику вересня 2023 року.

Серед причин зниження темпів торгівлі - зниження попиту, оскільки більшість компаній завершують активний сезон, продовжуючи відвантажувати сировину за вже укладеними угодами. Крім того, через високий експорт вільні запаси ріпаку в Україні помітно скоротилися і багато аграріїв мають намір притримати продаж сировини, розраховуючи реалізувати деякі обсяги пізніше за більш привабливими цінами,

– говорять експерти.

Станом на 22 вересня загальний експорт ріпаку з України досяг 1,6 мільйона тонн, що на 13% перевищує показник за аналогічний період минулого сезону.

Зверніть увагу! Сівба озимого ріпаку в Україні просувається досить повільно через дефіцит вологи, і хоча темпи за останній тиждень дещо прискорилися, станом на 23 вересня посівна площа під олійною все ще на 17% поступається показнику минулого року. Вересневі дощі недостатньо поповнили запаси вологи, що може спричинити подальше скорочення виробництва ріпаку в Україні у 2025 року.