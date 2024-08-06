Імпорт свинини скорочується

Аналітики асоціації "Свинарі України" з посиланням на попередні дані митної статистики Держмитслужби повідомляють, що імпорт свинини продовжив скорочення, а експорт навпаки пожвавився. Упродовж липня до України завезли майже 150 тонн свинини, що на 23,5% менше ніж місяцем раніше.

Читайте також Українські аграрії вже намолотили понад 28,5 мільйонів тонн зернових і олійних

Обсяги експорту свинини за другий місяць літа склали понад 400 тонн, перевищивши червневий показник більш ніж на 36%. При цьому, сумарні показники зовнішніх поставок та надходжень поступово зближуються: імпорт свинини за 7 місяців року склав 1,78 тисячі тонн, тоді як експорт становить 1,64 тисячі тонн, а у валютному вираженні розбіжність не перевищує 10% чи 0,4 мільйона доларів.

Причини збільшення експорту свинини

За словами аналітиків АСУ, причиною відносної паритетності торгових потоків є цінова ситуація на українському ринку свинини. Хоча, вони стверджують, що у липні середня ціна закупівлі свинини незначно перевищила червневий показник, загалом котирування залишаються на досить низькому рівні.

Це, з одного боку, формує органічний вхідний бар'єр для імпорту та слугує причиною зниження середньої митної вартості імпортованої продукції, яка "просідала" на 30 центів за кілограм упродовж останніх двох місяців, опустившись у липні нижче дводоларової позначки. З іншого, це підтримує конкурентоспроможність української свинини на зовнішніх ринках,

– говорять аналітики.

При цьому, середня митна вартість експортованого протягом 7-ми місяців 2024-го кілограма свинини поступається митній вартості завезеної з-за кордону м'ясної сировини — 2,45 долара США проти 2,5 долара США відповідно.

Важливо Щодо географії зовнішньої торгівлі свининою, то основним зовнішнім ринком збуту для української свинини залишається ОАЕ (85,7% сукупного експорту за період), а постачальниками свинини є країни ЄС (37,8%) та Канада (62,2%).