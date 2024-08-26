Чому гречка буде дорожчати

Директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров повідомив про розчарування цінами на гречку, які встановилися ще наприкінці 2023 року. Аграрії Вінниччини цьогоріч скоротили посіви під цю культуру у 2,5 раза порівняно з площею минулорічних. Як наслідок, цього року на Вінниччині збиратимуть урожай лише на 5500 гектарів гречаного поля.

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Подібна тенденція спостерігається і в інших регіонах. Якщо на початку 2023 року фермери, натхнені високими цінами на гречку, засіяли цією культурою 124 тисячі гектарів, то вже цьогоріч, коли ціни знову впали, вони відвели під посів гречки лише 100 тисяч гектарів.

Якщо ж врахувати, що недобір урожаю буде ще й через тривалу липневу посуху, то вийде, що зниження валового збору гречки цьогоріч буде суттєвим.

Важливо Тому ціни на гречку вже не будуть такими, як нинішнього літа. Вони суттєво підростуть. А якщо тенденція до скорочення посівів збережеться і наступного року, то ціни знову можуть повернутися до тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 – на початку 2023 року.