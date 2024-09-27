Чому дорожчає груша та чого очікувати далі

Вартість груші на оптовому ринку "Шувар", що у Львові від початку осені стрімко зросла, передає 24 Канал. Середня ціна виросла майже удвічі та становить 55 гривень за кілограм груш.

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Стрімкий ріс є ознакою недостатнього врожаю, який міг бути спричинений несприятливими погодними умовами – засухою чи весняними заморозками,

– розповідає керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції ринку Тетяна Попович.

За її словами, порівняно з минулим роком і попередніми двома-трьома роками, це різке подорожчання може також свідчити про зниження площ під грушею в Україні або на ринках основних постачальників.

Зверніть увагу! Тенденція до зростання ціни на груші у магазинах країни може зберігатися й надалі, якщо імпортні обсяги не компенсують дефіциту.