Як обрати якісне ігристе вино

Спеціалісти нагадують, що купувати алкогольні напої варто тільки в офіційних місцях продажу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу України. Також фахівці говорять, що попередньо потрібно ознайомитись з повною інформацією про продавця.

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Крім того, фахівці Держпродспоживслужби радять уважно вивчити інформацію на етикетці алкогольного напою, яка має містити:

загальну назву алкогольного напою або офіційну назву спиртного напою, власну назву товару (продукції);

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за надання інформації про алкогольний напій, а для алкогольних напоїв, ввезених на митну територію України, – найменування та місцезнаходження імпортера;

торгівельну марку (за рішенням оператора ринку харчових продуктів (виробника);

країну походження або місце походження – у випадках, передбачених Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів";

вміст спирту (відсоток об'єму етилового спирту);

місткість посуду;

вміст цукру (для алкогольних напоїв, вироблених в Україні для внутрішнього споживання, вимога щодо зазначення вмісту цукру в яких передбачена спеціальною нормативною та технологічною документацією виробника);

наявність ароматизаторів, барвників (у разі їх використання);

рік врожаю винограду, з якого вироблено марочне вино (крім алкогольних напоїв, ввезених на митну територію України).

Важливо! У службі зазначають, що згідно з Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках чи іншій тарі без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, скол шийки, зіпсованість закупорки тощо).

Також заборонено продавати напої у негерметично закупорених пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осадка (крім колекційних та марочних вин), простроченим терміном придатності.