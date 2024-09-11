Споживча інфляція продовжує зростати

У відомстві нагадали, що в серпні 2023 року споживчі ціни знизилися на 1,4%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками серпня поточного року зросла до 7,5% з 5,4% за підсумками липня і 4,8% за підсумками червня.

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У серпні 2024 року базова інфляція, також, як у липні, становила 0,7% та 0,5% у червні. З урахуванням того, що в серпні 2023 року вона дорівнювала нулю, в річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця цього року зросла до 6,5% з 5,7% за підсумками липня і 5% за підсумками червня.

Важливо На споживчому ринку в серпні порівняно з липнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 0,7% – 2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу і продукти риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття – на 3,4%, одяг – на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6%, здебільшого через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,6%, а також пального і мастил – на 0,5%.

Інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року. Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%.

Експерти прогнозують, що прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку – 9,7%, після чого почне знижуватися.