Інжир адаптували до нашого клімату
Вчені працювали над адаптацією інжиру до кліматичних умов регіону 15 років, пише Seeds. За цей час відпрацьовували численні технології вирощування та випробували чимало різних сортів з різних куточків світу.
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До цього ми йшли 15 років. Випробовували на своєму городі близько 100 сортів смоковниці з різних куточків світу, відпрацьовували різні технології вирощування, робили багато помилок та невдалих спроб. І ось маємо перший вагомий результат. Ще не все ідеально, але далі буде краще,
– розповідає Сергій Авраменко.
Наразі вдалося зібрати врожай із сортів "Золотистий", "Магарачський" та "Харді Чикаго". Робота над подальшим вирощуванням триватиме, зокрема відбиратимуться сорти, найбільш пристосовані до умов Харківщини.
Важливо Вирощування інжиру в Україні вимагає особливих технологій. У південних областях, таких як Одещина або Херсонщина, клімат дозволяє вирощувати інжир на відкритому ґрунті з мінімальним захистом. Проте в інших регіонах, зокрема на Харківщині, потрібна адаптація сортів та спеціальні методи вирощування. Це включає утеплення рослин на зиму, вибір морозостійких сортів та правильний догляд за деревами протягом року.
Що таке інжир
Це плодове дерево, відоме своїми солодкими і соковитими плодами. Воно походить із середземноморського регіону, де теплий і вологий клімат є оптимальним для його вирощування. У природних умовах інжир добре росте в теплих країнах, але в Україні його культивація є складнішою через суворіші кліматичні умови, особливо в північних і східних регіонах.