Інжир адаптували до нашого клімату

Вчені працювали над адаптацією інжиру до кліматичних умов регіону 15 років, пише Seeds. За цей час відпрацьовували численні технології вирощування та випробували чимало різних сортів з різних куточків світу.

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До цього ми йшли 15 років. Випробовували на своєму городі близько 100 сортів смоковниці з різних куточків світу, відпрацьовували різні технології вирощування, робили багато помилок та невдалих спроб. І ось маємо перший вагомий результат. Ще не все ідеально, але далі буде краще,

– розповідає Сергій Авраменко.

Наразі вдалося зібрати врожай із сортів "Золотистий", "Магарачський" та "Харді Чикаго". Робота над подальшим вирощуванням триватиме, зокрема відбиратимуться сорти, найбільш пристосовані до умов Харківщини.

Важливо Вирощування інжиру в Україні вимагає особливих технологій. У південних областях, таких як Одещина або Херсонщина, клімат дозволяє вирощувати інжир на відкритому ґрунті з мінімальним захистом. Проте в інших регіонах, зокрема на Харківщині, потрібна адаптація сортів та спеціальні методи вирощування. Це включає утеплення рослин на зиму, вибір морозостійких сортів та правильний догляд за деревами протягом року.