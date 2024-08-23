Чому капуста почала дешевшати

Виробники говорять, що погода цього сезону не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти. За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару.

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Уже поточного тижня українські господарства готові відвантажувати білокачанну капусту по 17 – 24 гривні за кілограм (0,41 – 0,58 долара за кілограм), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Слід зазначити, що починаючи з середини липня місяця поточного року, білокачанна капуста на внутрішньому ринку України поступово дорожчала, що було пов'язано з недостатньою пропозицією продукції від місцевих виробників. Ті, своєю чергою, пояснювали зменшення пропозиції спекотною та посушливою погодою, яка утримувалася практично на всій території України до кінця другого місяця літа.

Важливо Попри зниження цін, білоголова капуста в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому в 3,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.