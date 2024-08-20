Які причини очікуваного здорожчання

Фермери найбільших країн-виробників картоплі говорять, що унаслідок вкрай несприятливих погодних умов 2023 року постраждала й насіннєва картопля. Тоді спекотне й посушливе літо та дуже дощова осінь призвели до величезних проблем із якістю товарної картоплі.

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У 2024 році фермери, які отримали насіннєву картоплю в рамках контрактів на вирощування картоплі для переробки, виявили, що вона має нижчий, ніж зазвичай, потенціал урожайності. Внаслідок цього багато переробників були змушені переглянути контрактні зобов'язання поставок картоплі від фермерів у бік зниження.

Ще однією проблемою 2024 року стали несприятливі погодні умови. У північних країнах ЄС, особливо в Бельгії та Нідерландах, фермери змушені були зрушити терміни посадки картоплі, що, найімовірніше, призведе до затримки збирання врожаю.

Важливо Також поля з картоплею сильніше, ніж зазвичай, уражені фітофторою та іншими хворобами й шкідниками. Це вже зараз призвело до напруження на ринку і ціни на ньому наразі перебувають на історично рекордному рівні.

Попри те, що Єврокомісія постійно знижує прогноз урожаю картоплі в ЄС, він все одно може виявитися близьким до середніх показників за останні п'ять років. Щоправда, для стабілізації ринку і зниження цін до більш прийнятних рівнів, виробництво картоплі в ЄС, за нашими дуже приблизними оцінками, мало б бути на 3 – 5% вищим.