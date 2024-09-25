Українські виробники кормів мають новий ринок збуту

Україна віднині може продавати корми для тварин на ринку Албанії, повідомляє Держпродспоживслужба. МЗС та ДПСС домовилися з Республікою Албанія про погодження двох нових сертифікатів для українських виробників:

Сертифікат здоров'я для консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для імпорту або транзиту з України до Республіки Албанія;

Сертифікат здоров'я для жувальних предметів для домашніх тварин, призначених для відправлення або для транзиту через Республіку Албанія.

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Кожен новий ринок, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги означає нові можливості для вітчизняних виробників та посилення нашої економіки: "У часи війни це особливо важливо".

Диверсифікація міжнародних ринків збуту – у фокусі особливої уваги Держпродспоживслужби. Розвиток вітчизняного бізнесу в значній мірі залежить від розширення географії експорту. Тому ми продовжуємо робити все можливе для підтримки українського виробника, особливо в цей непростий час,

– зазначив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Погоджену форму ветеринарного сертифікату зазначених категорій продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" – "Ветеринарія та безпечність" – "Сертифікати на експорт з України".

Важливо Першим кроком для здійснення експорту української продукції тваринного походження є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності.