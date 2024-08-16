Чи можна купувати землю

Наразі багато українців планують купити ділянки різного цільового призначення. В умовах воєнного стану земельні аукціони здійснюються в електронній торговій системі Прозорро.Продажі за зміненими умовами.

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На початку літа 2022 року в Україні відновили доступ до системи Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав. Підприємці знову отримали право купувати угіддя. Придбати ділянку можна напряму у власника або ж на електронному аукціоні.

У березні 2022 року до Земельного кодексу України внесли низку змін. Зокрема визначили категорії державних та комунальних угідь, які можуть реалізовуватися без проведення аукціонів:

промислові ділянки, які використовуються підприємствами, що здійснюють релокацію;

угіддя під нежитлову забудову, що експлуатуються з метою будівництва терміналів морських портів та інших критично важливих для економіки об‘єктів;

землі енергетичного призначення, що використовуються для прокладання ліній електропередач та газопроводів тощо.

Усі інші ділянки державної та комунальної власності (крім сільськогосподарських угідь) й надалі реалізуються через електронні аукціони, за організацію та проведення яких відповідає електронна торгова система Prozorro.Sale. Також зазначаємо, що вищезгадані обмеження не стосуються продажу приватних земель у воєнний стан.

Важливо Зміни в земельному законодавстві мають максимально спростити умови реалізації ділянок сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення, які в умовах війни є критично важливими для держави.

Сьогодні кожен охочий підприємець має право на купівлю державних, комунальних та приватних угідь за відкритими умовами. Для цього необхідно пройти акредитацію на сайті Української універсальної біржі, щоб отримати доступ до земельних аукціонів, які проводяться навіть в умовах воєнного стану.