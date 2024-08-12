Українська курятина поїде до арабської країни

Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього. У Держпродспоживслужбі повідомляють, що розширення географії українського експорту досягли у співпраці з МЗС України.

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Цього тижня МЗС спільно з Держпродспоживслужбою відкриває для українських виробників новий ринок в Королівстві Бахрейн. Минулого тижня ми відкрили новий ринок в Боснії та Герцеговині. Відкриття двох ринків поспіль у різних регіонах світу є свідченням системної роботи, спрямованої на підтримку українських експортерів,

– говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, відкриття двох ринків впродовж короткого терміну – це результат наполегливої праці, що тривала не один місяць, і, навіть, не один рік.

Він також додав, що безпечність продуктів українського виробництва вже високо оцінили у багатьох країнах світу. Ткачук наголосив, що очолювана ним організація робить все, щоб можливостей експорту в українського виробника щодня ставало більше.