Що відбувається на ринку м'яса

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомила у коментарі 24 Каналу, що попередні прогнози науковців інституту підтвердились. У продуктових супермаркетах станом на 25 липня 2024 року більшість видів м'яса здорожчали.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, станом на 1 липня 2024 року, на 7 % порівняно з відповідним періодом 2023 року, призвело до зменшення пропозиції яловичини на внутрішньому ринку та зумовило зростання роздрібних цін на яловичину.

Роздрібні ціни на м'ясо, за словами науковиці, зросли порівняно з кінцем травня цього року на 1,1 – 9,5 %. Виняток становили свинина підчеревина і курятина гомілки, ціни на які знизилися на 3,0 – 3,8 %.

Ціни на яловичину ребра зросли найбільше – на 9,5 % – і становили 185 гривень за кілограм. Свинина лопатка підвищилася в ціні на 1,1 % і коштувала 163,43 гривні за кілограм.

Яка ситуація була на кінець липня

Під кінець липня 2024 року роздрібні ціни на куряче філе становили 164,30 гривні за кілограм, а на курячі стегна – 105,50 гривні за кілограм, залишившись на рівні кінця травня 2024 року. Водночас куряча тушка подорожчала на 5,04 % – до 81,05 гривні за кілограм.

Роздрібні ціни на такі види свинини, як лопатка, ребра, ошийок і грудинка стали вищими на 1,14 % – 6,93 % і становили 163,43 – 179,00 гривень за кілограм. Роздрібні ціни на свинину ошийок зросли на 5,7 % порівняно з кінцем травня 2024 року і становили 269,63 гривні за кілограм.

Роздрібні ціни на сало домашнє зменшилися на 0,5 %, а ціни на сало солоне підвищилися на 1,9 % і становили 234,00 – 242,88 гривні за кілограм. Коливання роздрібних цін на сало зумовлене зменшенням попиту на нього в літній період та умовами зберігання – треба більше підсолювати та тримати в холодильниках.

Як виробники пристосовуються до нових викликів

Наталія Копитець вважає, що нині всім учасникам ланцюгу "виробництво-переробка-реалізація-споживання" м'яса необхідно буквально виживати та пристосовуватися до нових реалій. За її словами, це відбувається через аномальну спеку та систематичні тривалі відключення електроенергії, зумовлені руйнацією країною-терористкою об'єктів енергетичної інфраструктури.

З одного боку, виробникам м'яса слід докладати більше зусиль та ресурсів, щоб забезпечити процес виробництва та зберігання продукції. А отже, собівартість продукції зростатиме. З іншого – споживачі, які за високих температур повітря та тривалих відключень електроенергії віддають перевагу їжі, яка довше не псується, не потребує багато часу для приготування та низьких температур для зберігання. Такі дії споживачів зменшують попит на м'ясо і не сприятимуть підвищенню цін на нього,

– говорить науковиця.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у серпні 2024 року ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та курятина – у продуктових супермаркетах залишаться на рівні липня, що буде обумовлено зменшеним попитом з боку кінцевих споживачів та достатньою пропозицією продукції.