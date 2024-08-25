Марокко стало лідером експорту лохини

За попередній сезон, що нещодавно завершився, Марокко експортувало рекордні 67,3 тисячі тонн свіжої лохини. Це на чверть вище, ніж сезоном раніше.

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Ба більше, порівняно з сезоном-2017/18 експорт марокканської лохини встиг зрости майже вчетверо, а частка Іспанії, поки що головного напряму продажу цієї ягоди з Марокко, за цей же час знизилася з 80% до 30%.

Проте, Іспанія продовжила залишатися ринком "номер один" для лохини з Марокко та в сезоні-2023/24, причому за рік постачання у цьому напрямку зросли на 11% до 20,1 тисячі тонн. Зростання було також зафіксовано і по відношенню до інших європейських ринків. Так, експорт до Великобританії з Марокко зріс майже на третину до 14,6 тисячі тонн, Нідерланди – на 42% до 14,5 тисячі тонн, до Німеччини – на чверть до 4,3 тисячі тонн, а до Франції – на 19% до 3,9 тисячі тонн.

Важливо Експорт до європейських країн, що залишилися, також збільшився, як, втім, і в інші частини світу. На Близький Схід Марокко експортувало 1,8 тисячі тонн лохини, а ключовими покупцями тут були ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт та Бахрейн. У Північній Америці марокканським експортерам вдалося збільшити експорт і до США (до 360 тонн), й у Канаду (до 900 тонн).

В азійському регіоні ключовим напрямком експорту лохини залишається Південно-Східна Азія (Гонконг, Сінгапур та Малайзія), де Марокко вже входить до п'ятірки найбільших країн-постачальників .