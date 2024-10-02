Бджолярство страждає від посух

Водночас спекотний вересень також негативно вплине на пасічництво вже у 2025 році. За інформацією голови обласної спілки пасічників Андрія Варави, на сьогодні мед коштує 56 – 58 гривень за кілограм, пише Суспільне.

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Бджолярі сподівалися зібрати добрий врожай з акації, але її було мало. Потім почалась липнева засуха. Спілкуючись з пасічниками, а їх до нашої обласної спілки входить 300 людей, можу сказати, що цьогоріч менше зібрали меду на 50%. Оскільки його мало, то звичайно ціни на нього будуть зростати,

– говорить пасічник.

Цьогорічні погодні умови вплинули як на урожай меду, так і на роботу бджіл. Через посуху вони не вилітали з вуликів, говорить керівник підприємства з виробництва меду та пасічник з 20-річним стажем з села Покровське Кропивницького району Олександр Оньша. За його словами, наприкінці травня на початку червня, коли квітла біла акація, була дощова та прохолодна погода. Це негативно вплинуло на бджіл, їхня кількість у сім’ях зменшилась. Липнева аномальна спека вплинула на роботу комах, їхній вивід та повернення.

Також високі температури вплинули на виділення нектару рослинами. Основний наш медонос – це соняшник. І хоч він має корінь до трьох метрів, через відсутність дощів була дуже низька вологість повітря і нектар з нього можна було взяти тільки у ранкові та вечірні години. Особливо спека впливає на однорічні культури такі, як гречка, ріпак. А от на дерева – липу, акацію – не дуже,

– розповідає Олександр Оньша.

Зі слів пасічника, спекотний вересень також негативно вплине на пасічництво вже у 2025 році: "Бджоли збільшують кількість розплоду, дуже пізній розвиток сім’ї вплине негативно на їх зимівлю. Це недобре для бджолиних сімей, тому що розвиваються кліщі, які викликають у медоносних бджіл небезпечні захворювання. Але все це вже вплине на бджільництво наступного року".

Важливо На сьогодні Кіровоградська область є лідером в Україні серед кількості зареєстрованих пасік, розповіла речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. За її даними, на вересень у єдиному державному реєстрі потужностей первинного виробництва зареєстровано 4 733 пасіки. Загальна кількість бджолосімей в області – 242 817.