Україна має потенціал щодо очищення води

Проєктувальник Управління водним господарством Ізраїлю Денис Гамзін виступив на час конференції "Ізраїльські технології водопостачання та агросектору – досвід для України", що відбулася у Торгово-промисловій палаті України. Він повідомив, що після руйнування Каховської ГЕС для відновлення системи меліорації на півдні України Ізраїль пропонує зосередитись на розвитку очищення стічних вод та опрісненні морської води.

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Ізраїль перетворив екологічну загрозу на цінний ресурс. Країна, яка знаходиться в пустелі, повторно використовує близько 450 мільйонів кубічних метрів очищених стічних вод — половина потреб сільського господарства у воді, 90% очищених стоків йде на зрошення. Загалом очищені стоки покривають 25% усіх потреб Ізраїлю у воді, ще 25% припадає на опріснену воду та 50% – на прісну воду,

– розповів Денис Гамзін.

За його словами, у найближчі 25 років частка очищених стоків в аграрному споживанні Ізраїлю зросте майже до 70%. "Ізраїль посилює контроль за якістю очищення стічних вод і розширює практику вторинного та третинного використання очищених стоків", - додав Денис Гамзін.

Досвід Ізраїлю унікальний у світі

Ізраїль також активно розвиває заводи з опріснення морської води. За словами проектувальника Управління водного господарства Ізраїлю, наразі в Ізраїлі працює три великі заводи з опріснення морської води потужністю 400 мільйонів кубічних метрів. У наступні 10 років буде запущено ще 4 заводи, а потужність переробки зросте до 1200 мільйонів кубічних метрів.

Важливо За словами Дениса Гамзіна, Україна має великий потенціал щодо використання для потреб сільського господарства, насамперед, очищених стічних вод та морської води. Велика територія дозволяє вибрати раціональні місця для розміщення заводів з очищення та опріснення, на відміну від Ізраїлю, де через дефіцит територій заводи розміщуються не поряд із джерелами вод, а там, де є вільна територія, іноді в центрі країни.

Йонатан Цадка, директор департаменту економічних справ Азії та Євразії МЗС Ізраїлю зазначив, що сучасні технології з очищення води з'явилися завдяки політиці Ізраїлю з розвитку інновацій. За його словами, Ізраїль зосереджений на інноваційних напрямках, особливо за тих обставин, в яких опинився Ізраїль.

Є національні плани, які дозволяють усьому населенню зосередитися на створенні проривних технологій та які будуть дуже важливими у майбутньому. Одним із спонукаючих факторів є кліматичні зміни. У цьому напрямку Ізраїль має певну перевагу, нові виклики посилюють нашу стійкість. Наразі ми зіткнулися з питаннями міграції іноземних працівників та змін ланцюгів постачання,

– говорить Йонатан Цадка.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня зазначив, що питання ефективного використання водних ресурсів та пошук нових джерел води для іригації є важливим для України.

Це актуальна тема у зв'язку зі зміною клімату та втратою Каховської ГЕС у частині іригації та зрошення. Реалізація проектів за прикладом ізраїльських дозволить вирішити питання продовольчої безпеки,

– сказав Віталій Головня.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зазначив, що Ізраїль під час війни показує один із найкращих результатів: "Досвід цієї країни буде дуже корисним для України".