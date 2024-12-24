Якою буде процедура оформлення паю у наступному році

У 2025 році на власників землі очікує низка змін та нововведень, передає 24 Канал. Деякі з них почали діяти вже у грудні 2024 року, а деякі наберуть чинності вже з нового року.

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Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу щодо оформлення земельних паїв нагадав, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Проте нещодавно цей термін було продовжено до 2028 року.

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– зазначив адвокат.

Важливо! У 2025 році також будуть діяти нові норми оподаткування землі, що набрали чинності у грудні 2024 року. Зокрема, встановлено мінімальну суму податкових платежів з одного гектара: для ріллі – 1 400 гривень за гектар, для земель з іншими видами цільового призначення – 700 гривень за гектар.